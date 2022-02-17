Тонкие ажурные блинчики, которые никогда не рвутся: просто добавьте "особенную" воду

В преддверии Масленицы 2022 пришло время запасаться рецептами и вспоминать секреты и тонкости приготовления тонких ажурных блинов, в которые можно завернуть любую начинку.
Как сделать, чтобы блины были тончайшими и в то же время не рвались, пишут Belnovosti.
Секрет таких блинов в добавлении в тесто крутого кипятка.
Разбейте яйца, вылейте в миску и, добавив соль и сахар, тщательно перемешайте.
Соль и сахар добавляйте по вкусу, в зависимости от того, с чем будут подаваться блинчики к столу, или от будущей начинки.
Вылейте в эту смесь молоко комнатной температуры и все еще раз перемешайте. После этого добавьте крутой кипяток, перемешайте, затем можно добавлять муку.
Делать это лучше всего в несколько приемов и обязательно просеивать муку через сито. Перемешивайте венчиком до однородного состояния и отсутствия комочков.
В финале добавьте растительное масло, перемешайте, дайте тесту постоять 5-10 минут, разогрейте сковороду и можно печь блины.
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А вот Масленицу, главным атрибутом которой являются блины, мы отпразднуем с 28 февраля по 6 марта.