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Тонкие ажурные блинчики, которые никогда не рвутся: просто добавьте "особенную" воду

Автор: Светлана Мащенко

В преддверии Масленицы 2022 пришло время запасаться рецептами и вспоминать секреты и тонкости приготовления тонких ажурных блинов, в которые можно завернуть любую начинку.

Как сделать, чтобы блины были тончайшими и в то же время не рвались, пишут Belnovosti.

Секрет таких блинов в добавлении в тесто крутого кипятка.

Ингредиенты:

  • 300 мл молока;
  • 150 мл крутого кипятка;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 150 г муки;
  • 2 куриных яйца;
  • 50 мл растительного масла.

Пошаговое приготовление блинов

Разбейте яйца, вылейте в миску и, добавив соль и сахар, тщательно перемешайте.

Соль и сахар добавляйте по вкусу, в зависимости от того, с чем будут подаваться блинчики к столу, или от будущей начинки.

Вылейте в эту смесь молоко комнатной температуры и все еще раз перемешайте. После этого добавьте крутой кипяток, перемешайте, затем можно добавлять муку.

Делать это лучше всего в несколько приемов и обязательно просеивать муку через сито. Перемешивайте венчиком до однородного состояния и отсутствия комочков.

В финале добавьте растительное масло, перемешайте, дайте тесту постоять 5-10 минут, разогрейте сковороду и можно печь блины.

Ранее мы писали, как всегда точно измерять ингредиенты для выпечки, чтобы не испортить пироги и торты.

А вот Масленицу, главным атрибутом которой являются блины, мы отпразднуем с 28 февраля по 6 марта.

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