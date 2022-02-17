Тонкі ажурні млинці, які ніколи не рвуться: просто додайте "особливу" воду

Напередодні Масляної 2022 прийшов час запасатися рецептами і згадувати секрети і тонкощі приготування тонких ажурних млинців, в які можна загорнути будь-яку начинку.
Як зробити, щоб млинці були найтоншими і в той же час не рвалися, пишуть Belnovosti.
Секрет таких млинців в додаванні в тісто окропу.
Розбийте яйця, вилийте в миску і, додавши сіль і цукор, ретельно перемішайте.
Сіль і цукор додавайте за смаком, в залежності від того, з чим будуть подаватися млинці до столу, або від майбутньої начинки.
Вилийте в цю суміш молоко кімнатної температури і все ще раз перемішайте. Після цього додайте крутий окріп, перемішайте, потім можна додавати борошно.
Робити це найкраще в кілька прийомів і обов'язково просівати борошно через сито. Перемішуйте віночком до однорідного стану і відсутності грудочок.
У фіналі додайте рослинну олію, перемішайте, дайте тісту постояти 5-10 хвилин, розігрійте сковороду і можна пекти млинці.
Раніше ми писали, як завжди точно вимірювати інгредієнти для випічки, щоб не зіпсувати пироги і торти.
А ось Масляну, головним атрибутом якої є млинці, ми відсвяткуємо з 28 лютого по 6 березня.