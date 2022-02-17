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Тонкі ажурні млинці, які ніколи не рвуться: просто додайте "особливу" воду

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Четвер 17 лютого 2022 17:00
Тонкі ажурні млинці, які ніколи не рвуться: просто додайте "особливу" воду Фото: як приготувати розкішні млинці (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Напередодні Масляної 2022 прийшов час запасатися рецептами і згадувати секрети і тонкощі приготування тонких ажурних млинців, в які можна загорнути будь-яку начинку.

Як зробити, щоб млинці були найтоншими і в той же час не рвалися, пишуть Belnovosti.

Секрет таких млинців в додаванні в тісто окропу.

Інгредієнт:

  • 300 мл молока;
  • 150 мл крутого окропу;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 150 г борошна;
  • 2 курячих яйця;
  • 50 мл рослинної олії.

Покрокове приготування млинців

Розбийте яйця, вилийте в миску і, додавши сіль і цукор, ретельно перемішайте.

Сіль і цукор додавайте за смаком, в залежності від того, з чим будуть подаватися млинці до столу, або від майбутньої начинки.

Вилийте в цю суміш молоко кімнатної температури і все ще раз перемішайте. Після цього додайте крутий окріп, перемішайте, потім можна додавати борошно.

Робити це найкраще в кілька прийомів і обов'язково просівати борошно через сито. Перемішуйте віночком до однорідного стану і відсутності грудочок.

У фіналі додайте рослинну олію, перемішайте, дайте тісту постояти 5-10 хвилин, розігрійте сковороду і можна пекти млинці.

Раніше ми писали, як завжди точно вимірювати інгредієнти для випічки, щоб не зіпсувати пироги і торти.

А ось Масляну, головним атрибутом якої є млинці, ми відсвяткуємо з 28 лютого по 6 березня.

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