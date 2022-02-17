Тонкі ажурні млинці, які ніколи не рвуться: просто додайте "особливу" воду

Напередодні Масляної 2022 прийшов час запасатися рецептами і згадувати секрети і тонкощі приготування тонких ажурних млинців, в які можна загорнути будь-яку начинку.

Як зробити, щоб млинці були найтоншими і в той же час не рвалися, пишуть Belnovosti .

Секрет таких млинців в додаванні в тісто окропу.

Інгредієнт:

300 мл молока;

150 мл крутого окропу;

0,5 ч. л. солі;

3 ст. л. цукру;

150 г борошна;

2 курячих яйця;

50 мл рослинної олії.

Покрокове приготування млинців

Розбийте яйця, вилийте в миску і, додавши сіль і цукор, ретельно перемішайте.

Сіль і цукор додавайте за смаком, в залежності від того, з чим будуть подаватися млинці до столу, або від майбутньої начинки.

Вилийте в цю суміш молоко кімнатної температури і все ще раз перемішайте. Після цього додайте крутий окріп, перемішайте, потім можна додавати борошно.

Робити це найкраще в кілька прийомів і обов'язково просівати борошно через сито. Перемішуйте віночком до однорідного стану і відсутності грудочок.

У фіналі додайте рослинну олію, перемішайте, дайте тісту постояти 5-10 хвилин, розігрійте сковороду і можна пекти млинці.