Токсические отходы могли попасть в Каховское водохранилище: что известно

Служба безопасности Украины разоблачила компанию в Томаковском районе Днепропетровской области, которая грубо нарушила экологические нормы при утилизации загрязняющих веществ. Местный завод по производству трубной продукции заключил договор на утилизацию с фирмой из Харькова на почти 2,5 миллиона гривен. Но фирма контракт не выполнила.

Вместо этого дельцы привлекли жителя Марганца, который хранил отходы на своем участке площадью 15 гектаров рядом с гаражным кооперативом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Грузовики с опасными отходами ездили на место сброса трижды в неделю. За все время на открытом пространстве образовалась свалка с отходами 1-3 класса опасности.

Каховское водохранилище могли загрязнить токсическими отходами (фото: ssu.gov.ua)

"Эта ситуация могла привести к попаданию опасных веществ через подземные воды до Каховского водохранилища", - говорится в сообщении.

Нарушителей закона поймали с поличным - как раз в тот момент, когда грузовик вез отходы. В полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 28 (преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

В Каховское водохранилище могли попасть опасные вещества (фото: ssu.gov.ua)

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