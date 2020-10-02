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Токсичні відходи могли потрапити в Каховське водосховище: що відомо

Автор: Світлана Мащенко

У Дніпропетровській області трубний завод міг зливати токсичні відходи

Служба безпеки України викрила компанію в Томаківському районі Дніпропетровської області, яка грубо порушила екологічні норми при утилізації забруднюючих речовин. Місцевий завод з виробництва трубної продукції уклав договір на утилізацію з фірмою з Харкова на майже 2,5 мільйона гривень. Але фірма не виконала контракту.

Натомість ділки залучили жителя Марганцю, який зберігав відходи на своїй ділянці площею 15 гектарів поруч з гаражним кооперативом. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вантажівки з небезпечними відходами їздили на місце скидання тричі на тиждень. За весь час на відкритому просторі утворилася звалище відходів 1-3 класу небезпеки.

Каховське водосховище могли забруднити токсичними відходами (фото: ssu.gov.ua)

"Ця ситуація могла призвести до потрапляння небезпечних речовин через підземні води до Каховського водосховища", - йдеться в повідомленні.

Порушників закону затримали на гарячому - як раз в той момент, коли вантажівка везла відходи. У поліції порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28 (злочин, скоєний за попередньою змовою групою осіб) і ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

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У Каховське водосховище могли потрапити небезпечні речовини (фото: ssu.gov.ua)

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