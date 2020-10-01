ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Людям трудно дышать: пригород Киева затянуло коричневой дымкой (видео)

Киев, Четверг 01 октября 2020 18:29
Людям трудно дышать: пригород Киева затянуло коричневой дымкой (видео)
Жители пригорода жалуются на плохой воздух (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В пригороде Киева очень испортился воздух, эксперты объяснили почему

Пригород Киева ближе к вечеру 1 октября затянуло коричневой дымкой, люди жалуются, что трудно дышать. Такое явление вероятно связано с пылевой бурей, говорят специалисты.

О проблемы с чистотой воздуха рассказали в ряде городов и сел Обуховского района - Украинке, Козине и Конча-Заспе. Об этом сообщает ТСН.

"Видимость на Старообуховской трассе несколько ограничена из-за пылевой бури. В воздухе чувствуются мелкие песчинки, аж трудно дышать", - говорит очевидец Вадим.

Людям трудно дышать: пригород Киева затянуло коричневой дымкой (видео)

Пылевая буря под Киевом (фото: tsn.ua)

А город Украинка, по его словам, издалека песчано-коричневого цвета.

В Украинском гидрометцентре говорят, скорее всего это не пылевая буря. При этом конкретного ответа у синоптиков тоже нет.

Пригород Киева затянуло пылевой бурей (фото: tsn.ua)

"Вчера были осадки, в Обуховском районе тоже. Поэтому это не может быть пылевая буря. Пылевой бури в Обуховском районе в Укргидрометцентре не зафиксировано", - утверждает Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов.

Ранее врач рассказал, какие тяжелые болезни может вызывать грязный воздух Киева.

Также ученые названы главные источники загрязнения в квартире.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь загрязнение
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь