Тодоренко, яка зрадила Україну заради чоловіка-москвича, заявила, що хоче розлучитися

"Я з тобою розлучуся"

Співачка, телеведуча та екс-зірка "Орла і решки" зараз робить успішну кар'єру в РФ, про війну в Україні і не згадує. Вона заміжня за екс-зіркою гурту Smash!! Владом Топаловим, уродженцем Москви. Разом пара виховує двох синів - 4-річного Михайла і однорічного Мирослава.

РосЗМІ повідомляють, що Тодоренко хотіла розлучитися з чоловіком Владом Топаловим, але той нібито заявив, що ні за яких умов розлучення не дасть.

"Під час сварки я випалила: "Я з тобою розлучуся". На що Влад відповів: "Розлучення не дам, ми будемо жити з тобою вічно". Тоді це прозвучало як погроза", - поділилася Регіна.

Дійшло навіть до відвідування сімейного психолога, який порадив їм "сходити на побачення".

Зрадила Україну заради чоловіка

Рік тому Регіна заявила, що у неї з чоловіком не збігаються позиції, через що вона мовчить про війну в Україні.

"Ми зрозуміли, що нам важко прийти до консенсусу, ми з ним в різних положеннях абсолютно. І позиції у нас не в усьому збігаються.

Ми наклали вето на будь-які політичні розмови, тому що це руйнує нашу сім'ю, а ми дуже хочемо згуртуватися, ми дуже хочемо бути разом і далі, і любити один одного як в клятві - в радості, в хворобі і в бідності, і в кризі, і в усьому іншому", - сказала Тодоренко.

Тодоренко і Топалов (фото: facebook.com)

Що відомо про Тодоренко

Співачка і ведуча "Орла і решки" народилася, жила і вчилася в Одесі. А вищу освіту здобувала в Києві. Брала участь у 2008 на Фабриці зірок-2, після чого стала солісткою гурту Real O.

2014 року стала ведучою телепередачі Орел і решка в парі з Колею Сергою.

У червні 2018 року Регіна Тодоренко запустила на російському телеканалі "Пятница!" своє авторське шоу під назвою "П'ятниця з Регіною". З цього року постійно проживає у Росії.

Про заручини з Топаловим стало відомо влітку 2018-го, взимку Регіна народила сина Михайла, а влітку 2019-го Тодоренко побралася з росіянином. Згодом зірка брала участь у російському "Льодовиковому періоді".

В липні 2022 року народила другого сина від Топалова.

Тепер вона активно веде свій Telegram, де переважно розповідає про материнство, пише дитячі книжки і планує життя і кар'єру в Росії. Про Одесу, де лишилися її рідні, та й про Україну загалом - зірка не згадує.