Тодоренко, предавшая Украину ради мужа-москвича, заявила, что хочет развестись

"Я с тобой разведусь"

Певица, телеведущая и экс-звезда "Орла и решки" сейчас делает успешную карьеру в РФ, о войне в Украине и не вспоминает. Она замужем за экс-звездой группы Smash!! Владом Топаловым, уроженцем Москвы. Вместе пара воспитывает двух сыновей - 4-летнего Михаила и годовалого Мирослава.

РосСМИ сообщают, что Тодоренко хотела развестись с мужем Владом Топаловым, но тот якобы заявил, что ни при каких условиях развод не даст.

"Во время ссоры я выпалила: "Я с тобой разведусь". На что Влад ответил: "Развод не дам, мы будем жить с тобой вечно". Тогда это прозвучало как угроза", - поделилась Регина.

Дошло даже до посещения семейного психолога, посоветовавшего им "сходить на свидание".

Предала Украину ради мужчины

Год назад Регина заявила, что у нее с мужем не совпадают позиции, из-за чего она умалчивает о войне в Украине.

"Мы поняли, что нам тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают.

Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве - в радости, в болезни и в бедности, и в кризисе, и во всем остальном", - сказала Тодоренко.

Тодоренко и Топалов (фото: facebook.com)

Что известно о Тодоренко

Певица и ведущая "Орла и решки" родилась, жила и училась в Одессе. А высшее образование получала в Киеве. Участвовала в 2008 году на Фабрике звезд-2, после чего стала солисткой группы Real O.

В 2014 году стала ведущей телепередачи Орел и решка в паре с Колей Сергой.

В июне 2018 Регина Тодоренко запустила на российском телеканале "Пятница!" свое авторское шоу под названием "Пятница с Региной". С этого года постоянно проживает в России.

О помолвке с Топаловым стало известно летом 2018-го, зимой Регина родила сына Михаила, а летом 2019-го Тодоренко сочеталась браком с россиянином. Впоследствии звезда участвовала в российском "Ледниковом периоде".

В июле 2022 года родила второго сына от Топалова.

Теперь она активно ведет свой Telegram, где в основном рассказывает о материнстве, пишет детские книги и планирует жизнь и карьеру в России. Об Одессе, где остались ее родные, и об Украине вообще - звезда не вспоминает.