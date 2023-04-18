Точно не сумує. Як живе і чим займається дочка Ольги Сумської у Москві (фото)

Донька Ольги Сумської Тоня Паперна живе в Росії і жодного слова не говорить про війну в Україні. Її не бентежить, що мати живе у країні, де щодня від рук російських військових гинуть люди.
Нотатки зі свого красивого та спокійного життя в Москві Тоня публікує у Instagram. У матеріалі нижче – дивіться, як живе донька відомої української актриси у РФ.
Як відомо, Тоня народилася у Ольги Сумської від колишнього чоловіка Євгена Паперного. Зараз Антоніні 32 роки, вона живе в Москві і одружена з актором Володимиром Ягличем. Від нього має двох дітей.
Судячи з облікового запису в соцмережі, донька Сумської зовсім не сумує, що на батьківщині війна. До того ж у її публікаціях немає жодного слова про горе та страждання в Україні.
Паперна на знімках усміхається, насолоджується життям. Фото вона підписує банально та лаконічно. Під деякими з них просто емодзі.
На знімках Тоні фігурує її чоловік Володимир, вона називає його "моє все".
Нещодавно українська актриса зізналася, чи привітала її дочка, яка мешкає у РФ, з Великоднем. Як виявилося, Тоня дзвонила мамі. Вона та діти привітали Сумську зі святом.
"Привітали. Ще вчора (15 квітня – Ред.). Малюки нас вітали: "Бабуся зі святом, бабуся-дідусь", - розповіла артистка.
А до цього Сумська казала, що її дочка мовчить у Росії тому що, що боїться за дітей і себе, мовляв, у РФ за правду зникають люди.
Нагадаємо, що Ольга Сумська розповіла, чому досі її донька у Росії.
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