Точно не сумує. Як живе і чим займається дочка Ольги Сумської у Москві (фото)

Як живе Тоня Паперна в Росії

Як відомо, Тоня народилася у Ольги Сумської від колишнього чоловіка Євгена Паперного. Зараз Антоніні 32 роки, вона живе в Москві і одружена з актором Володимиром Ягличем. Від нього має двох дітей.

Судячи з облікового запису в соцмережі, донька Сумської зовсім не сумує, що на батьківщині війна. До того ж у її публікаціях немає жодного слова про горе та страждання в Україні.

Паперна на знімках усміхається, насолоджується життям. Фото вона підписує банально та лаконічно. Під деякими з них просто емодзі.

Тоня Паперна живе в Росії і не сумує (фото: instagram.com/tony__pepper)

На знімках Тоні фігурує її чоловік Володимир, вона називає його "моє все".

Чоловік Тоні Паперної – Володимир Яглич (фото: instagram.com/tony__pepper)

Що говорить про дочку Ольга Сумська

Нещодавно українська актриса зізналася, чи привітала її дочка, яка мешкає у РФ, з Великоднем. Як виявилося, Тоня дзвонила мамі. Вона та діти привітали Сумську зі святом.

"Привітали. Ще вчора (15 квітня – Ред.). Малюки нас вітали: "Бабуся зі святом, бабуся-дідусь", - розповіла артистка.

А до цього Сумська казала, що її дочка мовчить у Росії тому що, що боїться за дітей і себе, мовляв, у РФ за правду зникають люди.