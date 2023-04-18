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Точно не грустит. Как живет и чем занимается дочь Ольги Сумской в Москве (фото)

Фото: Тоня Паперная живет в России и молчит о войне (instagram.com/tony__pepper)
Автор: Людмила Жукова

Дочка Ольги Сумской Тоня Паперная живет в России и ни слова не говорит о войне в Украине. Ее не смущает, что мать живет в стране, где каждый день от рук российских военных погибают люди.

Заметки из своей красивой и спокойной жизни в Москве Тоня публикует в Instagram. В материале ниже - смотрите, как живет дочка известной украинской актрисы в РФ.

Как живет Тоня Паперная в России

Как известно, Тоня родилась у Ольги Сумской от бывшего мужа Евгения Паперного. Сейчас Антонине 32 года, она живет в Москве и состоит в браке с Владимиром Яглычем. От него у нее двое детей.

Судя по аккаунту в соцсети, дочка Сумской совершенно не грустит, что на родине война. К тому же, в ее публикациях нет ни слова о горе и страданиях в Украине.

Паперная на снимках улыбается, наслаждается жизнью. Фото она подписывает банально и лаконично. Под некоторыми из них просто эмодзи.

Тоня Паперная живет в России и не грустит (фото: instagram.com/tony__pepper)

На снимках Тони фигурирует ее муж - Владимир, она называет его "мое все".

Муж Тони Паперной - Владимир Яглыч (фото: instagram.com/tony__pepper)

Что говорит о дочери Ольга Сумская

Недавно украинская актриса призналась, поздравила ли ее дочь, живущая в РФ, с Пасхой. Как оказалось, Тоня звонила маме. Она и дети поздравили Сумскую с праздником.

"Поздравили. Еще вчера (15 апреля – Ред.). Малыши нас поздравляли: "Бабушка с праздником, бабушка-дедушка", - рассказала артистка.

А до этого Сумская говорила, что ее дочь молчит в России потому что, что боится за детей и себя, мол, в РФ за правду исчезают люди.

Напомним, что Ольга Сумская рассказала, почему до сих пор ее дочка в России.

Читайте также, как украинская актриса рассказала, как экс-муж из РФ угрожал их дочери.

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Ольга СумскаяакторкаТоня Паперна