Он точно состоится: когда пройдет бой Усика на НСК "Олимпийский"

Александр Усик проведет бой на НСК "Олимпийский" в Киеве в следующем году. Причиной тому является подготовка боксера к переходу в категорию супертяжелого веса, а также – травмы бицепса. Об этом заявил мэр Киева и основатель промоутерской компании К2 Promotions Виталий Кличко.

Как сообщается, в следующем году Александр Усик (16-0, 12 КО) может провести бой в украинской столице на НСК "Олимпийский".

"Эти планы есть, но их реализация зависит от многих составляющих. Усик сейчас решил попробовать свои силы в супертяжелом весе, взял паузу, травмировался и находится в процессе реабилитации. В этом году, к сожалению, такой поединок не состоится. Планируем на следующий", - сказал Виталий Кличко в заявлении.

Усик проведет бой на Олимпийском в Киеве (фото: РБК-Украина)

Следует напомнить, что свой дебютный бой в супертяжах Усик собирался провести 25 мая против Карлоса Такама в американском Оксон-Хилле. Однако его пришлось отменить из-за травмы бицепса у украинца. Как заявил позже промоутер Усика, операция не потребуется, однако Александр вернется в ринг не ранее сентября.

Напомним, ранее мы писали, что Усик ориентировочно дебютирует в супертяжелом весе в сентябре.

Также сообщалось, что Усику предложили российское гражданство.