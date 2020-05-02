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Точно не сестра: эксперты рассказали, кто возглавит КНДР при смерти Ким Чен Ына

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Ким Чен Ын не позволит занять Ким Е Чжон его место

Северокорейский правитель Ким Чен Ын едва не умер из-за халатности врача, который проводил операцию на его сердце. Из-за этого в сетях активно начали появляться предположения о том, кто сможет заменить главу КНДР.

Имя младшей сестры правителя Ким Чен Ына – Ким Е Чжон фигурирует чаще всего. Однако эксперты единогласно исключают такой вариант. Об этом информирует сайт "Сегодня".

История КНДР свидетельствует, чтобы перестать быть руководителем государства, необходимо умереть. Кроме того, возглавить государство в Восточной Азии может только мужчина.

Вице-президент общественной организации "Украина-КНДР" Николай Полищук отметил: "Если с Ким Чен Ыном что-то случится, думаю, там, скорее всего, "вытащат" очередного родственника, не самого амбициозного. Я даже не исключаю варианта какого-то "лже-Кима". Просто оборотистого человека какого-то выдвинут, а биографию нужную затем напишут. Если в этой стране никто не знает, когда родился Ким Чен Ын, то о чем мы говорим?! Приписать кому-то родство при том уровне исторических домыслов, который есть в КНДР, нетрудно".

Наиболее "рабочей" является версия о "мифологизации" какого-то неизвестного сегодня лица. Поскольку Ким Чен Ына до 2011 года никто даже на фото не видел. "То есть нарисовать нужную биографию, каким-то образом причислив нового вождя к династии, там сумеют", - прокомментировал Полищук.

Напомним, что обнародована настоящая причина предсмертного состояния Ким Чен Ына.

Также РБК-Украина писало, что в Южной Корее назвали возможную причину исчезновения Ким Чен Ына из публики. В Сеуле предполагают, что причиной исчезновения лидера КНДР может быть не болезнь, а меры предосторожности из-за вспышки коронавируса.

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