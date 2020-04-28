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В Южной Корее допустили, почему Ким Чен Ын не появляется на публике

Новости » Политика     28.04.2020 - 11:14
В Южной Корее допустили, почему Ким Чен Ын не появляется на публике
Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

В Южной Корее не считают, что нынешняя ситуация чем-то необычна

Причиной того, что лидер КНДР Ким Чен Ын в последнее время не появляется на публике, может быть не его болезнь, а меры предосторожности в связи с коронавирусом. Об этом заявил во вторник, выступая в парламенте, министр Ким ен Чхоль, передают южнокорейские СМИ.

Он не считает, что нынешняя ситуация чем-то необычна и напомнил, как ранне лидер КНДР пропадал из поля зрения иностранных наблюдателей на 20 дней и более.

"Действительно, с момента прихода к власти Ким Чен Ын никогда не пропускал торжества в честь годовщины рождения Ким Ир Сена. Однако многие мероприятия, включая банкет, были отменены из-за опасений в связи с коронавирусом", - сказал министр.

Отметим, Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики.

Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР и даже его смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес.

Также РБК-Украина писало, что чиновники КНДР якобы начали готовить на замену Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон, которая в случае смерти своего брата должна возглавить Северную Корею.

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