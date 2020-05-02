Точно не сестра: експерти розповіли, хто очолить КНДР після смерті Кім Чен Ина

Північнокорейський правитель Кім Чен Ин ледь не помер через недбалість лікаря, який проводив операцію на його серці. Через це в мережах активно почали з'являтися припущення про те, хто зможе замінити главу КНДР.

Ім'я молодшої сестри правителя Кім Чен Ина – Кім Е Чжон фігурує найчастіше. Однак експерти одностайно відкидають такий варіант. Про це інформує сайт "Сьогодні".

Історія КНДР свідчить, щоб перестати бути керівником держави, необхідно померти. Крім того, очолити державу у Східній Азії може тільки чоловік.

Віце-президент громадської організації "Україна-КНДР" Микола Поліщук зазначив: "Якщо з Кім Чен Ином щось станеться, думаю, там, швидше за все, "витягнуть" чергового родича, не самого амбіційного. Я навіть не виключаю варіанту якогось "лже-Кіма". Просто спритну людину якусь висунуть, а біографію потрібну потім напишуть. Якщо в цій країні ніхто не знає, коли народився Кім Чен Ин, то про що ми говоримо?! Приписати комусь спорідненість при тому рівні історичних домислів, які є в КНДР, неважко".