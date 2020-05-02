ru
ua

Точно не сестра: експерти розповіли, хто очолить КНДР після смерті Кім Чен Ина

Новини » Персони   

Кім Чен Ин не дозволить зайняти Кім Е Чжон своє місце

Північнокорейський правитель Кім Чен Ин ледь не помер через недбалість лікаря, який проводив операцію на його серці. Через це в мережах активно почали з'являтися припущення про те, хто зможе замінити главу КНДР.

Ім'я молодшої сестри правителя Кім Чен Ина – Кім Е Чжон фігурує найчастіше. Однак експерти одностайно відкидають такий варіант. Про це інформує сайт "Сьогодні".

Історія КНДР свідчить, щоб перестати бути керівником держави, необхідно померти. Крім того, очолити державу у Східній Азії може тільки чоловік.

Віце-президент громадської організації "Україна-КНДР" Микола Поліщук зазначив: "Якщо з Кім Чен Ином щось станеться, думаю, там, швидше за все, "витягнуть" чергового родича, не самого амбіційного. Я навіть не виключаю варіанту якогось "лже-Кіма". Просто спритну людину якусь висунуть, а біографію потрібну потім напишуть. Якщо в цій країні ніхто не знає, коли народився Кім Чен Ин, то про що ми говоримо?! Приписати комусь спорідненість при тому рівні історичних домислів, які є в КНДР, неважко".

Найбільш "робочою" є версія про "міфологізацію" якоїсь невідомої сьогодні особи. Оскільки Кім Чен Ина до 2011 року ніхто навіть на фото не бачив. "Тобто намалювати потрібну біографію, якимось чином зарахувавши нового вождя до династії, там зуміють", - прокоментував Поліщук.

Нагадаємо, що оприлюднена справжня причина передсмертного стану Кім Чен Ина.

Також РБК-Україна писало, що в Південній Кореї назвали можливу причину зникнення Кім Чен Ина з публіки. У Сеулі припускають, що причиною зникнення лідера КНДР може бути не хвороба, а заходи безпеки через спалах коронавірусу.

Коханець Заворотнюк живе в садибі з двійником "няні" та котом Пинею (фото) Києво-Печерську Лавру можуть передати ПЦУ: усі деталі
Читати всі новини