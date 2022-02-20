Вы точно несчастны в отношениях: психологи назвали четыре важных признака

Находясь в отношениях с человеком, к которому у вас есть чувства, сложно взглянуть на себя со стороны. Но если вы чувствуете, что в ваших отношениях с партнером "что-то не так", значит стоит задуматься о том, что эти отношения принесли в вашу жизнь.

Какие четыре признака говорят о том, что отношения сделали вашу жизнь только хуже, рассказали в Femmie.

Вы чувствуете, что недовольны вашей жизнью

Независимо от того, чем именно вы занимаетесь в жизни, у вас могут быть хорошие и плохие дни. И ваши отношения ничем не отличаются. Независимо от того, что у вас произошло - вы должны чувствовать себя в них комфортно.

Если вы ищете предлог отменить встречу или не хотите возвращаться в дом, где живете вместе с партнером - это уже проблема.

Когда тоска по одиночеству превращается в навязчивую идею в течении месяцев или лет, то вы явно несчастливы в отношениях и это влияет на всю вашу остальную жизнь.

Вам неудобно быть собой

В начале отношений вы открывали в себе удивительные грани. В себе и в своем партнере. Вам было очень комфортно не только наедине, но в других сферах жизни - с друзьями, на работе. Вы раскрыли ваше "я", в котором было очень удобно.

Но со временем комфорт начал постепенно исчезать, и вы почувствовали, что партнер начал тянуть вас вниз. И проявлять свое "я" стало намного сложнее и тяжелее.

Это значит, что вам нужно срочно что-то менять в своей жизни, так как вы должны всегда и везде чувствовать себя комфортно - когда говорите, ходите, смотрите, двигаетесь, работаете, отдыхаете.

Если человек, который находится рядом, не дает вам возможности чувствовать себя хорошо, то может вам пора расстаться?

Вы начали представлять себе более счастливую жизнь без партнера

Если вы видите себя во многих аспектах жизни более счастливым без партнера, то это явный признак неправильных отношений. Вам кажется, что любая поездка или мероприятие будет лучше без партнера - вы точно несчастны и пора что-то решать.

Неудовлетворение в личных отношениях может пустить под откос и все остальное - работу, отношения с друзьями и родными, вашу самооценку, здоровье и многое другое.

Ваш партнер должен присутствовать в ваших мечтах и планах на будущее. Если его там нет, значит может появиться кто-то другой.

Вы гонитесь за прошлым

Вспоминать прошлое - это нормально. Но, если вы начинаете хотеть такой же жизни, как была у вас до встречи с партнером - это плохой знак. Вы явно недовольны собой и недовольны тем, что происходит в ваших отношениях.

Стоит поговорить с партнером о том, что вас беспокоит. Вам явно не хватает искры и сил двигаться вперед. Такой разговор необязательно должен привести к разрыву. Возможно, вместе вы найдете способы оживить свои чувства.

Любые отношения требуют усилий, терпения и партнерства с другим человеком. Если вы счастливы в любви, то будете счастливы и в других сферах жизни. Но неудовлетворенность в отношениях приводит к проблемам и во всем остальном.

Не игнорируйте признаки несчастливых отношений, так как они будут только ухудшаться и могут навредить всей вашей жизни в целом.