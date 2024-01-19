"Тобі там нормально було?" Воїн ЗСУ сказав, що цивільним не можна питати у військових

Військовий наголошує, що тема фраз, які не слід говорити ветеранам, є дуже важливою.

Насамперед не запитуйте про особистий досвід на війні, про втрати та знищення ворога. Так само не варто висловлювати неповагу до служби ветеранів, а навпаки - співчуття.

"Необхідно уникати коментарів, які можуть звучати нечутливо або не поважно до досвіду військових. Це включає фрази типу "тобі ж там нормально було, чи не так?", або висловлювання, які применшують значення того, що військовий пережив на війні", - розповідає Дмитро.

У жодному разі не кажіть ветеранам, що "вони могли б обрати інший шлях". Таким чином ви піддаєте сумніву їхній вибір служити країні, що може сприйматися як неповага до їхньої жертви та внеску.

"З іншого боку, важливо також говорити про підтримку ветеранів у суспільстві. Це означає не тільки надання психологічної допомоги та реабілітації, але й створення умов для їхньої успішної соціальної адаптації, забезпечення можливостей для працевлаштування, освіти та подальшого розвитку", - зазначає військовий.

У цьому контексті важливо звертати увагу на проблеми ветеранів з ПТСР та іншими психічними й емоційними розладами. Однак це питання не може бути розв'язаним лише на рівні соціуму, оскільки потребує комплексного підходу, включаючи медичну допомогу, психотерапію й соціальну підтримку.

Для цього сам Дмитро розробив проєкт E-NADIYA, що координується фондом DUSHA. Головна мета проєкту - підтримка військовослужбовців у процесі переходу від військового до цивільного життя.

"У цілому, ставлення до ветеранів має бути підтримуючим і поважним. Вони заслуговують на те, щоб бути почутими та зрозумілими, а їхній досвід та жертви мають бути визнані й цінуватися. Це стосується як окремих людей, так і суспільства в цілому", - додав Алєксєєнко.