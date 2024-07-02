На тлі чуток про вагітність. Ріанна показалася у прозорій нижній білизні: спокусливі фото

Мама двох дітей постала на фото у звабливому комплекті прозорої білизни.

В атмосфері тропічних пейзажів Ріанна показала, що її фігура має чудовий вигляд, а на животик немає й натяку!

Ріанна у спідній білизні (фото: instagram.com/savagexfenty)

Користувачі соцмережі захоплено відреагували на знімки артистки. Ось деякі з коментарів:

Я чекала роки до цього дня!

Найсексуальніша людина у світі!

Красуня

Рірі завжди на висоті!

Так, матусю! .

Що відомо про ще одну вагітність співачки

Нещодавно поширилася новина, що через 7 місяців після пологів Ріанна нібито завагітніла втретє.

Тоді про це стверджували закордонні таблоїди. Вони наголошували на тому, що мали розмову з близькими до оточення співачки людьми. Одне з медіа додало, що хіп-хоп подружжя цього разу очікуватиме донечку.

Як бачимо, чутки лишилися чутками.

Нагадаємо, що артистка разом з чоловіком - відомим репером ASAP Rocky - виховують двох синів. У травні 2022 року співачка народила сина Різза, а в серпні 2023 року - Ріота.

ASAP Rocky з сином (фото:instagram.com/badgalriri)