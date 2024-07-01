Настя Каменських зізналася, чи робить "уколи краси"

У чому секрет Каменських

Співачка наголосила на тому, що вона за натуральну і здорову красу. Артистка досі не робила собі ніяких ін'єкцій, вона не колола ані ботокс, ані навіть вітаміни. Вже багато років вона працює з косметологинею і завжди прислухається до її порад.

Догляд за шкірою

"Мій ранковий догляд складається з декількох етапів, а саме: очищення, тонізування, зволоження. Спочатку я вмиваюсь крем-пінкою, після чого наношу два тоніки. Один із них з легким ефектом пілінгу. Інший нейтралізуючий", - розповіла Каменських.

"Потім я наношу крем, обов'язково з SPF-захистом шкіри від сонця, щоб не було пігментних плям. Якщо я розумію, що буду проводити багато часу під відкритим прямим сонцем, то одягаю сорочку, яка закриє тіло, а також ношу капелюха з полями, щоб він ховав моє обличчя", - додає вона.

Настя Каменських

Під час перебування на сонці зірка обов'язково користується сонцезахисним кремом, наносить його на шкіру кожні дві години.

А ввечері вона використовує аналогічні засоби, але вже нічні: змивка, два тоніки, крем. Раз на тиждень співака робить пілінги. Втім, їй не завжди вдається скористатися послугами професіоналів, тому іноді вона використовує засоби для пілінгу самостійно.

"Також мені дуже допомагають масажі обличчя. А ще я планую кожен день почати робити гімнастику для обличчя. Зараз існує багато дієвих технік самомасажу, в інтернеті в безкоштовному доступі є дуже багато класних відео", - зазначила зірка.

Каменських без фотошопу (фото: instagram.com/kamenskux)

Догляд за волоссям

"Я маю пористу структуру волосся, тому воно потребує активного зволоження. Я намагаюсь не фарбувати його повністю, а просто підсилювати свій колір безаміачною фарбою трошки темнішого відтінку. Мій перукар просить не мити його частіше двох разів на тиждень, але мені не завжди це вдається", - говорить співачка.

Також вона використовує багато масок. Але, зазначила Каменських, тип волосся у кожного індивідуальний, тому вона радить поговорити зі спеціалістом, якому ви довіряєте, щоб він підібрав вам правильний догляд.

Кадри з кліпу "Гріхи"

Здорові звички

Єдине, що ніколи не зможуть замінити будь-які доглядові засоби, це здоровий сон. І тому співачка намагається дотримуватися режиму, аби її організм мав достатньо часу на відпочинок.

"Коли є така можливість, я завжди намагаюсь лягти спати з десятої вечора до опівночі. Ці часи сну - самі корисні, адже в цей час у нас активно виділяється гормон сну мелатонін", - пояснила Каменських.

"Якщо ви прикладете зусилля і хоча б два-три тижні поспіль будете лягати саме в цей час, вас просто вразить те, як зміниться не тільки ваш зовнішній вигляд, а і самопочуття. Також важливо пити багато води. І мінімізувати цукор та сіль хоча б напередодні дня, коли вам дуже потрібно максимально гарно виглядати", - резюмувала вона.