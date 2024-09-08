На тлі чуток про розлучення: Катерина Кухар натякнула на новий роман і показала коханого

Так, Катерина показала у блозі відео, де з'явилася разом зі стилістом Олександром Левинським. Вона розповіла про свій літній відпочинок за кордоном і поділилася подіями останніх днів.

У ролику також є кадри, як балерина зустрічається із сином, бере участь у робочих зйомках і гуляє з Левинським.

На деяких кадрах вони тримаються за руки, проте Кухар не підтвердила, чи перебувають вони у романтичних стосунках.

"Після всіх подій цього тижня виникає бажання зануритися у приємні спогади про літо. Адже це було як маленьке життя - з перемогами й розчаруваннями, роботою й відпочинком, закоханістю, дітьми, друзями, прогулянками улюбленим містом і купою нових знайомств! У наш складний час усі ці речі цінуєш утричі більше", - поділилася прима-балерина.

Нагадаємо, що Катерина уже шість років одружена з Олександром Стояновим, і вони виховують двох дітей - сина Тимура і доньку Анну. Однак у мережі активно обговорюють можливий розрив пари, оскільки вони перестали стежити один за одним в Instagram.

Крім того, Стоянов одного разу назвав Катерину не дружиною, а "матір'ю своїх дітей", що ще більше привернуло увагу до їхніх стосунків. Проте Кухар запевнила шанувальників, що їм не варто турбуватися.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)