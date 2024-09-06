Христина Решетнік пояснила, чому віддала 3-річного сина до школи

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

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Так, 2 вересня хлопчик, разом зі старшими братиками - 11-річним Іваном та 7-річним Дмитром - стояв на урочистій лінійці, тримаючи в руках букет.

Пізніше стало відомо, що він теж став учнем навчального закладу.

У соцмережах дружина шоумена поділилася, що хлопчик приєднався до дошкільної групи (preschool).

Христина каже, що це звичайна практика за кордоном, і тому батьки вирішили віддати всіх трьох дітей на навчання.

Родина Решетніків (фото: колаж РБК-Україна)

"Найменшому Решетніку ще немає чотирьох років (3.9) і ми його віддали до школи. За міжнародною системою освіти, діти йдуть до школи, починаючи з 4-х років. Це такий клас підготовки чотирирічок. Навчаються, як і старші, але, звісно, ​​все адаптовано під їхній вік", - пояснила блогерка.

Дружина телеведучого додала, що молодший син давно мріяв навчатися в школі разом зі старшими братами, тому не захотів відвідувати дитячий садок.

"До речі, до садка наш Олександр Григорович відмовився ходити, бо хотів одразу до школи, як старші брати. Тому тепер щасливий, що вже дорослий, і має можливість бачитися з Дімою та Ванюшею. Втомлюється, прибігає і показує різні поробки, емоційно розповідаючи, що ходили навіть на 2 поверх в музичний клас. Але найбільше враження на Сашка за перші дні справила їдальня. Хто б сумнівався!", - зізналася Решетнік.

Родина Решетніків (фото: колаж РБК-Україна)