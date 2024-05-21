На тлі чуток про розлучення з Аффлеком: Дженніфер Лопес з’явилася на публіці в ефектному образі

Співачка і акторка Дженніфер Лопес вперше постала на світському заході після чуток про розлучення з Беном Аффлеком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail .

Джей Ло з'явилася на прем'єрі фільму "Атлас"

Останніми днями всі обговорюють розлад в ідеальній, здавалося б, голлівудській родині Дженніфер Лопес і Бена Аффлека.

Їхня красива історія возз'єднання через 20 років після розставання може знову добігти кінця.

З чуток у ЗМІ, два роки щасливого сімейного життя зірок закінчилися: пара роз'їхалася і шукає нове житло.

Бен зняв обручку, а Джей Ло продовжує поводитися так, ніби нічого не сталося.

Днями знаменитість вперше після чуток про розлучення з чоловіком з'явилася на публіці.

Вона прибула на показ фільму "Атлас" у Лос-Анджелесі, де виконала головну роль.

На червону доріжку співачка вийшла у вишуканій чорній спідниці та білому топі бандо. Серед безлічі витончених аксесуарів уважні журналісти звернули увагу на обручку, яку вона вирішила залишити на пальці, на відміну від свого колишнього чоловіка Бена Аффлека.

Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Зазначимо, що фантастичний бойовик "Атлас" за участю Джей Ло поповнить бібліотеку стримінгового сервісу Netflix вже 24 травня.