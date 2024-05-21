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На фоне слухов о разводе с Аффлеком: Дженнифер Лопес появилась на публике в эффектном образе

Вторник 21 мая 2024 16:50
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На фоне слухов о разводе с Аффлеком: Дженнифер Лопес появилась на публике в эффектном образе Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица и актриса Дженнифер Лопес впервые предстала на светском мероприятии после слухов о разводе с Беном Аффлеком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Джей Ло появилась на премьере фильма "Атлас"

В последние дни все обсуждают разлад в идеальной, казалось бы, голливудской семье Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

Их красивая история воссоединения спустя 20 лет после расставания может снова подойти к концу.

По слухам в СМИ, два года счастливой семейной жизни звезд закончились: пара разъехалась и ищет новое жилье.

Бен снял обручальное кольцо, а Джей Ло продолжает вести себя так, будто ничего не произошло.

На днях знаменитость впервые после слухов о разводе с мужем появилась на публике.

Она прибыла на показ фильма "Атлас" в Лос-Анджелесе, где исполнила главную роль.

На красную дорожку певица вышла в изысканной черной юбке и белом топе бандо. Среди множества изящных аксессуаров внимательные журналисты обратили внимание на обручальное кольцо, которое она решила оставить на пальце, в отличие от своего бывшего мужа Бена Аффлека.

На фоне слухов о разводе с Аффлеком: Дженнифер Лопес появилась на публике в эффектном образе

Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Отметим, что фантастический боевик "Атлас" с участием Джей Ло пополнит библиотеку стримингового сервиса Netflix уже 24 мая.

Ранее мы рассказывали историю любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

Также певица показала, как за 20 лет изменилась ее кожа.

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