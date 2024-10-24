На тлі чуток про одруження Melovin чесно розповів про свою закоханість

Особисте життя Melovin

Співак вирішив розкрити деякі подробиці своїх справ сердечних. Він зазначив, що дійсно зробив пропозицію, але не романтичного характеру, а творчого.

Костянтин запропонував одній з відомих виконавиць записати спільну пісню, і та відповіла згодою. Однак ім'я своєї зіркової колеги він поки що не розкриває.

"Дуже багато розмов і ще більше теорій про крайній допис. Я тішуся, що люди підходять до цього зі здоровою цікавістю. І так, багато хто вгадав - вона сказала "так" дуету. Але для мене це більше, ніж пісня! Це втілення дитячої мрії! Вона - дівчина, в яку я був закоханий тривалий час у дитинстві! І я дійсно щасливий!" - написав Костянтин.

кадри з соцмереж артиста (фото: instagram.com/melovin_official)

Раніше Бочаров, як відомо, публікував спільні кадри з артисткою, але її обличчя видно не було.

кадри з соцмереж артиста (фото: instagram.com/melovin_official)

Тому колегам і прихильникам у коментарях під відповідним дописом наразі доводиться лише вгадувати, з ким Melovin він міг записати свою нову композицію. Чимало з них висловили думку про те, що, ймовірно, це може бути Тіна Кароль.

Нагадаємо, Melovin - 27-річний український співак, переможець шостого сезону шоу "Х-фактор" та другого сезону "Маска". Він представляв Україну на 63-му пісенному конкурсі Євробачення в Португалії з піснею "Under The Ladder" та посів 17-те місце.

Щодо його особистого життя, у липні 2021 року під час фестивалю Atlas Weekend артист зробив камінг-аут, заявивши про свою бісексуальність. Раніше він також ділився, що пережив зраду близької людини та розповідав про свої невдалі побачення після розставання.

Співак Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)