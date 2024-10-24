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На тлі чуток про одруження Melovin чесно розповів про свою закоханість

Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Любов Блажко

Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) нещодавно оприлюднив у мережі романтичне фото, яке призвело до чуток про його можливе одруження. Тепер, на тлі цієї ситуації, артист зробив нову заяву.

Що повідомив музикант, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram.

Особисте життя Melovin

Співак вирішив розкрити деякі подробиці своїх справ сердечних. Він зазначив, що дійсно зробив пропозицію, але не романтичного характеру, а творчого.

Костянтин запропонував одній з відомих виконавиць записати спільну пісню, і та відповіла згодою. Однак ім'я своєї зіркової колеги він поки що не розкриває.

"Дуже багато розмов і ще більше теорій про крайній допис. Я тішуся, що люди підходять до цього зі здоровою цікавістю. І так, багато хто вгадав - вона сказала "так" дуету. Але для мене це більше, ніж пісня! Це втілення дитячої мрії! Вона - дівчина, в яку я був закоханий тривалий час у дитинстві! І я дійсно щасливий!" - написав Костянтин.

кадри з соцмереж артиста (фото: instagram.com/melovin_official) 

Раніше Бочаров, як відомо, публікував спільні кадри з артисткою, але її обличчя видно не було.

кадри з соцмереж артиста (фото: instagram.com/melovin_official) 

Тому колегам і прихильникам у коментарях під відповідним дописом наразі доводиться лише вгадувати, з ким Melovin він міг записати свою нову композицію. Чимало з них висловили думку про те, що, ймовірно, це може бути Тіна Кароль.

Нагадаємо, Melovin - 27-річний український співак, переможець шостого сезону шоу "Х-фактор" та другого сезону "Маска". Він представляв Україну на 63-му пісенному конкурсі Євробачення в Португалії з піснею "Under The Ladder" та посів 17-те місце.

Щодо його особистого життя, у липні 2021 року під час фестивалю Atlas Weekend артист зробив камінг-аут, заявивши про свою бісексуальність. Раніше він також ділився, що пережив зраду близької людини та розповідав про свої невдалі побачення після розставання.

Співак Melovin (фото: instagram.com/melovin_official) 

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