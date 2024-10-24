На фоне слухов о женитьбе Melovin честно рассказал о своей влюбленности

Личная жизнь Melovin

Певец решил раскрыть некоторые подробности своих дел сердечных. Он отметил, что действительно сделал предложение, но не романтического характера, а творческого.

Константин предложил одной из известных исполнительниц записать общую песню, и она ответила согласием. Однако имя своей звездной коллеги он пока не раскрывает.

"Очень много разговоров и еще больше теорий о крайней записи. Я радуюсь, что люди подходят к этому со здоровым интересом. И да, многие угадали - она сказала "да" дуэту. Но для меня это больше, чем песня! Это воплощение детской мечты! Она - девушка, в которую я был влюблен долгое время в детстве! И я по-настоящему састлив", - написал Константин.

кадры из соцсетей артиста (фото: instagram.com/melovin_official)

Ранее Бочаров, как известно, публиковал общие кадры с артисткой, но ее лицо не было на них видно.

кадры из соцсетей артиста (фото: instagram.com/melovin_official)

Поэтому коллегам и поклонникам в комментариях под соответствующим постом приходится только угадывать, с кем Melovin он мог записать свою новую композицию. Многие из них высказали мнение о том, что, вероятно, это может быть Тина Кароль.

Напомним, Melovin - 27-летний украинский певец, победитель шестого сезона шоу "Х-фактор" и второго сезона "Маска". Он представлял Украину на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder" и занял 17 место.

Что касается его личной жизни, в июле 2021 года во время фестиваля Atlas Weekend артист сделал каминг-аут, заявив о своей бисексуальности. Ранее он также делился, что пережил предательство близкого человека и рассказывал о своих неудачных свиданиях после расставания.

Певец Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)