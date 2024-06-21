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З Ткачем, Котом та зіркою "Холостячки": як Мішина "відгуляла" день народження у Конча-Заспі (фото)

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Поліна Іваненко

18 червня акторці Ксенії Мішиній виповнилося 35 років. І днями вона відсвяткувала день народження у великій компанії друзів.

Як "відгреміла" вечірка Мішиної, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими актриса ділилася в Instagram.

Свій день народження актриса вирішила святкувати в одному з закладів, який розташовано у лісах Конча-Заспи (елітний район на півдні Києва).

Для вечірки Мішина обрала чорний комплект - топ та штани з ремінцем від CELINE, який коштує понад 25 тисяч гривень.

Святковий "лук" Мішиної (фото: instagram.com/misha.k.ua)

На свято актриса запросила друзів. Вона приймала гостей за вишуканим столом, прикрашеним квітами та красивим посудом.

Як Мішина святкувала день народження (скріншоти)

Серед гостей можна було помітити Макса Тарапату, який брав участь у шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч. З ним Мішина "світиться" вже не вперше.

Також на заході були гуморист Юрій Ткач, танцюрист Євген Кот та його дружина Наталія Татарінцева, актриса Наталка Денисенко та інші відомі персони.

З ким Мішина святкувала день народження (скріншоти)

Сама актриса майже нічого не постила у день вечірки. Вона робила репости з фото та відео, які публікували її гості.

Вечірка Мішиної (скріншот)

А вже на ранок Мішина показалася з Ткачем. Разом вони їхали на роботу. Судячи з усього, актриса вдало відсвяткувала день народження, адже почала день з "сонечка та вітамінних коктейлів".

Мішина і Ткач (скріншот)

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