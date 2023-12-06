Тижнями живуть на парковці або у полі. Що відбувається з далекобійниками на польско-українському кордоні

Як живуть українські водії фур на кордоні

Повідомляється, що у водіїв закінчується пальне та їжа. Так, в сюжеті показали, як в одного з водіїв закінчилося пальне та інші йому допомогають. Ситуація змусила всіх сплотитися та допомогати один одному. Велику роль у забезпеченні всім необхідним водіїв відіграють волонтери.

Вони привозять далекобійникам їжу та все необхідне. Так, фури стоять на кордоні по тижню-два.

Один з водіїв, який везе гуманітарну допомогу, розказав, через що йому доводиться проходити.

"Я везу допомогу для ЗСУ, а мені кажуть, що це може почекати", - сказав він.

Інший водій жив на парковці тиждень, і ось, нарешті, дочекався своєї черги.

Люди обурені та жаліються, що машини швидко охолоджуються, а солярка закінчується.