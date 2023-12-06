RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Неделями живут на парковке или в поле. Что происходит с дальнобойщиками на польско-украинской границе

Как живут украинские дальнобойщики на границе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На украинско-польской границе до сих пор заблокированы четыре КПП. На каждом из них стоят тысячи украинских фур с водителями.

Что сейчас там происходит, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сюжет ТСН.

Как живут украинские водители фур на границе

Сообщается, что у водителей заканчивается горючее и еда. Так, в сюжете показали, как у одного из водителей закончилось горючее и другие ему помогают. Ситуация заставила всех сплотиться и помогать друг другу. Большую роль в обеспечении всем необходимым водителям играют волонтеры.

Они привозят дальнобойщикам еду и все необходимое. Да, фуры стоят на границе по несколько недель.

Один из водителей, который везет гуманитарную помощь, рассказал, почему ему приходится проходить.

"Я везу помощь для ВСУ, а мне говорят, что это может подождать", - сказал он.

Другой водитель жил на парковке неделю, и вот наконец дождался своей очереди.

Люди возмущены и жалуются, что машины быстро охлаждаются, а солярка кончается.

Напомним, что послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы.

Кстати, Украина рассчитывает на соглашение о контроле на КПП со Словакией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Блокада грузов РФ и Украины