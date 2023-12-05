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Посли країн Балтії висловили Польщі демарш через блокаду українського кордону

Вівторок 05 грудня 2023 14:38
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Посли країн Балтії висловили Польщі демарш через блокаду українського кордону Фото: посли країн Балтії висловили Польщі демарш через блокаду українського кордону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Посли країн Балтії у Варшаві висловили польській владі своє невдоволення тим, що польські перевізники блокують рух вантажівок на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Як повідомляє видання, у Міністерстві закордонних справ Естонії підтвердили, що це питання неодноразово порушувалося у відносинах із Польщею.

За словами прессекретаря МЗС Естонії Бріти Кікас, у Варшаві відбулася зустріч/демарш трьох послів країн Балтії в Міністерстві інфраструктури Польщі.

"Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки. Зі свого боку, ми порушуємо це питання з Польщею і сподіваємося, що рішення буде знайдено найближчим часом у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією", - розповіла виданню Кікас.

Зазначимо, у дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого уряду з метою привернути увагу до чого-небудь, часто з пропозиціями вжити конкретних заходів.

За словами прессекретаря МЗС, Естонія продовжить свої зусилля з пошуку рішення з новим польським урядом.

"У міністра закордонних справ Маргуса Цахкни відбулася бесіда з колишнім міністром закордонних справ Польщі Йоганнесом Рау. Крім того, найближчим часом планується візит нового міністра закордонних справ Польщі в Таллінн, де це питання обов'язково обговорюватимуть", - зазначила Кікас.

Представниця естонського МЗС підтвердила, що питання блокади українського кордону обговорювалося і на зустрічі Цахкни з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном у понеділок, 4 грудня.

Блокада кордону

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Станом на 5 грудня рух вантажівок обмежений на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни.

РБК-Україна раніше побувало на українсько-польському кордоні, де утворилися черги з вантажівок на понад 20 км. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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Польща Балтика Кордон з Україною
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