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Тижнями живуть на парковці або у полі. Що відбувається з далекобійниками на польско-українському кордоні

Середа 06 грудня 2023 13:05
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Тижнями живуть на парковці або у полі. Що відбувається з далекобійниками на польско-українському кордоні Як живуть українські далекобійники на кордоні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На українсько-польскому кордоні досі заблоковано чотири КПП. На кожному з них стоять тисячі українських фур з водіями.

Що зараз там відбувається, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сюжет ТСН.

Як живуть українські водії фур на кордоні

Повідомляється, що у водіїв закінчується пальне та їжа. Так, в сюжеті показали, як в одного з водіїв закінчилося пальне та інші йому допомогають. Ситуація змусила всіх сплотитися та допомогати один одному. Велику роль у забезпеченні всім необхідним водіїв відіграють волонтери.

Вони привозять далекобійникам їжу та все необхідне. Так, фури стоять на кордоні по тижню-два.

Один з водіїв, який везе гуманітарну допомогу, розказав, через що йому доводиться проходити.

"Я везу допомогу для ЗСУ, а мені кажуть, що це може почекати", - сказав він.

Інший водій жив на парковці тиждень, і ось, нарешті, дочекався своєї черги.

Люди обурені та жаліються, що машини швидко охолоджуються, а солярка закінчується.

Нагадаємо, що посли країн Балтії висловили Польщі демарш через блокаду українського кордону.

До речі, Україна розраховує на угоду про контроль на КПП зі Словаччиною.

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