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Неделями живут на парковке или в поле. Что происходит с дальнобойщиками на польско-украинской границе

Среда 06 декабря 2023 13:05
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Неделями живут на парковке или в поле. Что происходит с дальнобойщиками на польско-украинской границе Как живут украинские дальнобойщики на границе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На украинско-польской границе до сих пор заблокированы четыре КПП. На каждом из них стоят тысячи украинских фур с водителями.

Что сейчас там происходит, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сюжет ТСН.

Как живут украинские водители фур на границе

Сообщается, что у водителей заканчивается горючее и еда. Так, в сюжете показали, как у одного из водителей закончилось горючее и другие ему помогают. Ситуация заставила всех сплотиться и помогать друг другу. Большую роль в обеспечении всем необходимым водителям играют волонтеры.

Они привозят дальнобойщикам еду и все необходимое. Да, фуры стоят на границе по несколько недель.

Один из водителей, который везет гуманитарную помощь, рассказал, почему ему приходится проходить.

"Я везу помощь для ВСУ, а мне говорят, что это может подождать", - сказал он.

Другой водитель жил на парковке неделю, и вот наконец дождался своей очереди.

Люди возмущены и жалуются, что машины быстро охлаждаются, а солярка кончается.

Напомним, что послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы.

Кстати, Украина рассчитывает на соглашение о контроле на КПП со Словакией.

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