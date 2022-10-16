Тиждень буде складним: що чекає на кожен знак Зодіаку з 17 по 23 жовтня

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Овен

Можлива конфліктна ситуація вдома - чи з батьками, чи через нерухомість. Сприятливий час для різних консультацій та переговорів, спілкування та знайомств, колаборація та домовленостей.

Телець

Будьте готові до неприємностей та інтриг на роботі, так само можливі занепокоєння через тварин чи робочий персонал. Для тих, хто активний у пошуку, чекайте на пропозицію вигідної роботи, хороший заробіток. Можливе придбання побутової техніки.

Близнюки

Будьте обережні з фінансами, оскільки можливі надмірні витрати на дітей, розваги, навчання та невдалі спекуляції. Але тиждень буде веселим - симпатії та популярність, навчання та розваги.

Рак

Можливі неприємності та конфлікти з батьками та домочадцями, через нерухомість. Але у будь-якому разі вам вдасться створити собі сприятливі та комфортні умови життя. Або це буде поїздка на відпочинок, еміграція чи переїзд до іншого міста.

Лев

Зберігайте нерви в дорозі та на автомобілі. Можливі інтриги, наклеп, обман, неприємності, що стосуються автомобіля. На тижні у вас з'являться нові друзі, а також успіх у соцмережах, айті проєктах, будь-яких справах та заняттях. Заступництво ззовні.

Діва

Будьте готові до несподіваних несприятливих фінансових обставин, можливо, ви десь прогорите або зіллєте бюджет даремно. Можуть бути втрати аварійного характеру. Але вже до кінця тижня ви зможете виправити ситуацію і на вас чекає підвищення доходів, підвищення на посаді, фінансова допомога батьків та старших.

Терези

Терезам все дається нелегко: труднощі, перешкоди, конфлікти зі старшими та начальством на вас чекають цього тижня. Можливо вам потрібно відпочити та зайнятися спортом: подорожі, успіх буде у творчості, переїзді, навчанні, вступі, спорті чи науці.

Скорпіон

Можливі неприємності, важка подорож, вимушений від'їзд чи еміграція, небезпека переслідування, неприємна звістка здалеку. Сприятливий час для лікування та хірургічного втручання, а також вигідні фінансові справи закінчаться успіхом цього тижня.

Стрілець

Можливі матеріальні збитки внаслідок крадіжки чи аварій, небезпека для дитини чи когось із близьких. Але ви отримаєте союзників і отримаєте допомогу та підтримку від спонсорів та покровителів, так само можливі подарунки та гроші.

Козеріг

На тижні буде присутня небезпека та матеріальні збитки. Також можлива затримка і неприємні звістки. Але успіх на вас чекає у роботі, підвищення на посаді, організація власного підприємства.

Водолій

На тижні вас можуть спантеличити неприємності на роботі, погане самопочуття або неприємності під час подорожі, а також вимушене відрядження. Зате на вас чекає успіх у справах пов'язаний з освітою, наукою, творчістю та спортом, участь у міжнародних заходах, з'їздах та конференціях, приємне проведення часу.

Риби

Можливі матеріальні втрати та небезпека для близьких цього тижня. А також придбання нерухомості або одержання спадщини, сприятливий час для будівництва та капітального ремонту.