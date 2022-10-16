Неделя будет сложная: что ждет каждый знак Зодиака с 17 по 23 октября

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Возможна конфликтная ситуация в доме - или с родителями, или из-за недвижимости. Благоприятное время для различных консультаций и переговоров, общения и знакомств, коллаборация и договоренностей.

Телец

Будьте готовы к неприятностям и интригам на работе, так же возможны беспокойство из-за животных или рабочего персонала. Для тех, кто активен в поиске, ждите предложение выгодной работы, хороший заработок. Возможно приобретение бытовой техники.

Близнецы

Будьте аккуратны с финансами, так как возможны чрезмерные траты на детей, развлечения, обучение и неудачные спекуляции. Но неделя будет веселой - симпатии и популярность, обучение и развлечения.

Рак

Возможны неприятности и конфликты с родителями и домочадцами, из-за недвижимости. Но в любом случае вам удастся создать себе благоприятные и комфортные условия жизни. Либо это будет поездка на отдых, эмиграция или переезд в другой город.

Лев

Поберегите нервы в дороге и на автомобиле. Возможны, интриги, клевета, обман, неприятности, касающиеся автомобиля. На неделе у вас появятся новые друзья, а также успех в соцсетях, айти проектах, любых делах и занятиях. Покровительство извне.

Дева

Будьте готовы к неожиданным неблагоприятным финансовым обстоятельствам, возможно вы где-то прогорите или сольете бюджет впустую. Могут быть потери аварийного характера. Но уже к концу недели вы сможете исправить ситуацию и вас ждет повышение доходов, повышение в должности, финансовая помощь родителей и старших.

Весы

Весам все дается нелегко: трудности, препятствия, конфликты со старшими и начальством вас ждут на этой неделе. Возможно вам нужно отдохнуть и заняться спортом: путешествия, успех будет в творчестве, переезде, обучении, поступлении, спорте или науке.

Скорпион

Возможны неприятности, трудное путешествие, вынужденный отъезд или эмиграция, опасность преследования, неприятные известие издалека. Благоприятное время для лечения и хирургического вмешательства, а также выгодные финансовые дела закончатся успехом на этой неделе

Стрелец

Возможен материальный ущерб в результате воровства или аварий, опасность для ребенка или кого-либо из близких. Но вы приобретете союзников и получите помощь и поддержку от спонсоров и покровителей, так же возможны подарки и деньги.

Козерог

На неделе будет присутствовать опасность и материальный ущерб. Так же возможно задержка и неприятные известия. Но успех вас ждет в работе, повышение в должности, организация собственного предприятия.

Водолей

На неделе вас могут сбить с толку неприятности на работе, плохое самочувствие или неприятности во время путешествия, а также вынужденная командировка. Но зато вас ждет успех в делах связанный с образованием, наукой, творчеством и спортом, участие в международных мероприятиях, съездах и конференциях, приятное времяпровождение.

Рыбы

Возможны материальные потери и опасность для близких на этой неделе. А также приобретение недвижимости или получение наследства, благоприятное время для строительства и капитального ремонта.