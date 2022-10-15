Настануть важкі часи: ці три знаки Зодіаку будуть у напрузі до кінця 2022 року

Гороскоп на кінець 2022 року розповість, кому зі знаків Зодіаку доведеться нелегко найближчими місяцями. На них чекає напруга, складні ситуації та труднощі, вони можуть почуватися незрозумілими та загубленими.

Хто потрапив до списку, розповіли у SantePlus.

Овен

Наприкінці року Овни постануть перед труднощами і їм доведеться ухвалювати складні рішення. Темперамент вогняного знаку викличе ускладнення у їхньому житті й рік вони завершуватимуть із деякою напруженістю в оточенні. Їм доведеться надати перевагу своєму особистому фізичному та психічному здоров'ю, підбивати складні підсумки та ставити нові цілі.

Грудень стане для них найсумнішим місяцем року. Овни будуть надавати перевагу самотності, мовчанню і перестануть бути активними у професійному та соціальному житті.

Діва

У житті Дів відбудеться важлива подія, яка змінить все. Кінець року стане справжнім потрясінням. Можливо, неприємна подія стосуватиметься особистої сфери - зрада, обман.

Кінець року Діви проведуть у задумі, поганому настрої та ймовірні також депресивні настрої.

Козеріг

Астрологи попереджають, що у Козерогів кінець року стане складним. Можливі труднощі на роботі, складний вибір у професійній кар'єрі. Рішення будуть не такими раціональними, як раніше, і вони почуватимуться застопореними на місці без можливості руху вперед.

Їм буде самотньо, часом накочуватиме туга та депресія. У Козерогів пропадуть амбіції, мотивація та енергія. Доведеться відкласти деякі плани, але це не принесе задоволення. Тому Козероги почнуть шукати усамітнення, щоб упоратися із труднощами самостійно.