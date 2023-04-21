Тисячі людей у Києві лишилися без інтернету: що сталося

Lanet у Києві не працює 21 квітня. Мешканці столиці масово повідомляють про збій у роботі інтернет-провайдера.

Що сталося і як реагують кияни на проблему - читайте у матеріалі Styler.

Що пишуть кияни про збій

Відключення сталося несподівано та масово.

Станом на 15:00 кияни повідомляють про відсутність інтернет-зв'язку, не можливо зайти у особистий кабінет. А чати зі службою підтримки не працюють.

Проблеми з інтернетом мають мешканці Оболоні, Борщагівки та інших районів міста.

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Що сталося з Lanet

Представники Lanet пояснили, що "наразі є глобальна складність в роботі мережі відповідно не працює і служба інтернет-телефонії".

"Шановні абоненти! Cпостерігаються перебої з інтернет-зв'язком. Ми з'ясовуємо причини неполадок та вживаємо всіх необхідних заходів для того, аби налагодити надання інтернет-послуг. Дякуємо за розуміння!" - звернулися до абонентів у компанії.

Додамо, що Lanet - один з найбільших інтернет-провайдерів в Україні. Кількість абонентів становить понад 250 тисяч.

Згідно з даними консалтингової групи E&C, Lanet посідає сьоме місце за кількістю абонентів.