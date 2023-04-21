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Тысячи людей в Киеве остались без интернета: что произошло

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Киев, Пятница 21 апреля 2023 15:38
Тысячи людей в Киеве остались без интернета: что произошло Lanet не работает в Киеве 21 апреля (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Lanet в Киеве не работает 21 апреля. Жители столицы массово сообщают о сбое в работе интернет-провайдера.

Что произошло и как реагируют киевляне на проблему - читайте в материале Styler.

Что пишут киевляне о сбое

Отключение произошло внезапно и массово.

По состоянию на 15:00 киевляне сообщают об отсутствии интернет-связи, невозможно зайти в личный кабинет. А чаты со службой поддержки не работают.

Проблемы с интернетом испытывают жители Оболони, Борщаговки и других районов города.

Тысячи людей в Киеве остались без интернета: что произошло

Скриншот

Что произошло с Lanet

Представители Lanet объяснили, что "сейчас есть глобальная сложность в работе сети, соответственно, не работает и служба интернет-телефонии".

"Уважаемые абоненты! Наблюдаются перебои с интернет-связью. Мы выясняем причины неполадок и принимаем все необходимые меры для того, чтобы наладить предоставление интернет-услуг. Спасибо за понимание!" - обратились к абонентам в компании.

Тысячи людей в Киеве остались без интернета: что произошло

Добавим, что Lanet - один из крупнейших интернет-провайдеров в Украине. Число абонентов составляет более 250 тысяч.

Согласно данным консалтинговой группы E&C, Lanet занимает седьмое место по количеству абонентов.

Раньше мы рассказывали о способах, которые помогут вам сэкономить мобильный трафик и не переплачивать.

Также читайте, что делать, если роутер работает, но интернет виснет и выбивает из сети.

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