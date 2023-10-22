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Тисячі гривень за 10 копійок: українець знайшов у скарбничці рідкісну монету та зірвав куш

Монета виявилася дуже рідкісною (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Українець знайшов у скарбничці цінну монету. Здавалося б, прості 10 копійок можуть принести йому величезні гроші. Монетка дуже зацікавила нумізматів.

У чому цінність 10 копійок і скільки за таку монету готові платити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Violity .

У чому особливість монети

Лот розмістив чоловік із Запоріжжя. Він зазначив, що знайшов монету у скарбничці, після чого злегка почистив її зубною щіткою та порошком. За словами чоловіка, вона була дуже брудна, тож він наважився на її "реставрацію".

"Вашій увазі рідкісна монета зі скарбнички, якщо я правильно розібрався, має позначення 3.11ДАм (або 3.21ДАм), зі ступенем рідкості - 7", - розповів чоловік.

Монета 10 копійок 1992 року (фото: violity.com)

У коментарях до лота експерт у нумізматиці зазначив, що монета має різновид 3.12(1)ДАм. Її особливості такі: товстий середній зуб тризубця та вузький проріз на шостому зерні у колосі. Однак найважливіша "родзинка" - у кількості ягід на гронах.

Монету не просто так називають "шестиягідною". У третьому та шостому гронах саме стільки ягід, що робить лот неймовірно рідкісним. Такі монети потрапили в обіг у дуже обмеженому тиражі.

Монета 10 копійок 1992 року (фото: violity.com)

Скільки коштує монета номіналом 10 копійок 1992 року

Продавець не став встановлювати фіксовану ціну. Він відкрив аукціон, завдяки чому нумізмати можуть збільшувати ставки. Нині вони зросли вже до 15 тисяч гривень.

Проте це ще не межа. За лотом спостерігають 112 осіб, а тому можна зрозуміти, що монета точно цікавить нумізматів. Тому вартість лота, який чоловік знайшов у скарбничці, може "злетіти" ще вище.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українець продав 10 копійок за 7 тисяч гривень.

Також нещодавно стало відомо, що 50-копійкова монета може принести 20 тисяч гривень.

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