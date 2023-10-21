Перевірте гаманці: 50-копійчана монета може принести 20 тисяч гривень (фото)

50-копійчана монета 1992 року карбування може принести своєму власнику чимало грошей. Однак цінуються не всі екземпляри, а лише ті, у яких є рідкісна особливість. За монети з певними дефектами нумізмати готові віддавати величезні суми.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Violity , рідкісну монетку номіналом 50 копійок продають навіть за 20 тисяч гривень.

Як виглядає монета і в чому її особливість

50 копійок 1992 року продає чоловік зі Львова. Він розмістив свій лот на аукціоні та зазначив, у чому її "родзинка". Монетка різновиду 3ВАг має кілька відмітних ознак.

По-перше, одне з грон на реверсі отримало не 5 ягідок, а 4. Вся річ у тому, що монету карбували без спеціальних матриць на шаблонах, тому одна з ягід просто "прилипла" до грона.

Реверс рідкісної монети номіналом 50 копійок (фото: violity.com)

По-друге, на аверсі монети можна побачити, що середній тризуб трохи потовщений. З однієї зі сторін на ньому ніби засічка. До речі, цей рідкісний брак також зустрічається у монет різновиду 3(1)ААм.

Аверс монети (фото: violity.com)

Ще одна особливість лоту – гладкий гурт. На ребрі немає жодної засічки, через що багато нумізматів одразу ж визначають цінність монетки, лише взявши її в руки.

Монета 5 копійок 1992 року (фото: violity.com)

"Пробна монета з обігу. Усі фото при денному світлі. Наживо монета виглядає краще", - описав свій лот чоловік.

Скільки коштує монета 5 копійок 1992 року

Подібні екземпляри дуже рідко з'являються на аукціонах. Тираж "бракованих" екземплярів невідомий, проте нумізмати цінують такі лоти і готові віддавати за них чимало грошей.

Свій лот чоловік оцінив у 20 тисяч 700 гривень. Зараз аукціоном спостерігають 42 користувача, проте підвищувати ставки поки що ніхто не наважився.