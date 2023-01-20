UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тісто для пельменів, яке не розвалюється і не липне: дуже простий рецепт

Як приготувати тісто для пельменів (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Що може бути смачніше за домашні пельмені, щойно зварені з лавровим листочком і перчиком? Але не всі можуть впоратися з тістом, через що воно липнутиме при готування, або ж пельмені можуть розвалюватися у каструлі.

Своїм рецептом поділилася кулінарка Марія Михальченко на своєму каналі в YouTube.

Складники:

  • 0,5 ч. л солі
  • 4 ст. л олії
  • 800 г борошна
  • 375 мл окропу

Покрокове приготування

Вбийте в миску яйце, додайте сіль і олію. Збийте до однорідності.

Окремо просійте борошно в глибоку миску. Зробіть по центру заглиблення і влийте туди яєчну суміш. Вимісіть виделкою.

Влийте в масу крутий кип'яток. Замісіть спочатку ложкою, а потім руками. Вимісіть однорідне гладке тісто.

Залиште тісто відпочивати в харчовій плівці мінімум на 20 хвилин.

Приготуйте улюблений фарш і наліпіть пельмені за допомогою пельменниці чи вручну.

Раніше ми писали, які продукти при готуванні можуть зіпсувати і каструлю, і страву.

Крім того читайте про рецепт тіста для чебуреків від Євгена Клопотенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецептипельменитесто