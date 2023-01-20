Тесто для пельменей, которое не разваливается и не липнет: очень простой рецепт

Что может быть вкуснее домашних пельменей, только что сваренных с лавровым листочком и перчиком? Но не все могут справиться с тестом, из-за чего оно будет липнуть при готовке, или пельмени могут разваливаться в кастрюле.

Своим рецептом поделилась кулинар Мария Михальченко на своем канале в YouTube .

Приготовьте любимый фарш и налепите пельмени с помощью пельменницы или вручную.

Оставьте тесто отдыхать в пищевой пленке минимум на 20 минут.

Влейте в массу крутой кипяток. Замесите сначала ложкой, затем руками. Вымесите однородное гладкое тесто.

Отдельно просейте муку в глубокую миску. Сделайте по центру углубление и влейте туда яичную смесь. Вымесите вилкой.

Вбейте в миску яйцо, добавьте соль и растительное масло. Взбейте до однородности.

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