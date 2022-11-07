Тишкевич про Оксану Байрак: вона жартувала, що хоче вийти заміж за Путіна

Оксана Байрак – українська режисерка, яка зняла багато популярних проєктів. Вона родом із Сімферополя, але після окупації Криму поїхала жити до Росії. Перші місяці після повномасштабного вторгнення режисерка провела на Одещині та повідомила, що розлучилася з чоловіком Георгієм.

Завдяки Оксані Байрак Катерина Тишкевич стала популярною актрисою - вона запросила її до серіалу "Ніщо не трапляється двічі". Багато років їх пов'язувала як робота, а й близька дружба.

Після 24 лютого Байрак розпочала активну проросійську риторику, і це остаточно зруйнувало її дружбу з багатьма українськими акторами.

"Оксана мене теж здивувала. Чи була я така сліпа, що я не бачила, наскільки вона проросійськи налаштувала? Були жарти: "От за Путіна я б вийшла заміж". Думала, вона реального жене, що такого не може бути. Це не секрет, вона про це говорила всюди. Здавалося, що це невдалий жарт", - розповіла Тишкевич.

Артистка додала, що швидше за все була видимість дружби, і Байрак насправді не вміє дружити по-справжньому. Вони разом відзначали свята та проводили багато часу разом, але були ситуації, коли Тишкевич почувала себе незручно.

Після 24 лютого Оксана Байрак їй зателефонувала лише один раз, і те – щоб з'ясувати стосунки. Катерина Тишкевич на своїй сторінці в Instagram відповіла на запитання фанатів про свою дружбу з Байрак. Вона написала, що шокована її позицією.

Режисерка їй зателефонувала і вимагала видалити пост в Instagram. На що Тишкевич із нею попрощалася та заблокувала її у соціальних мережах. Але Байрак не заспокоїлася та зателефонувала мамі актриси.

" Потім вона ще дзвонила телефоном моїй мамі. Мама подзвонила в паніці: "Господи, що робити?" Я переживаю за тебе, в неї там армія фанатів, раптом вони тебе знайдуть". Я відповіла: "У нас війна в країні. Ти серйозно боятимешся Оксани Байрак?" – розповіла Тишкевич.

Попри проросійську позицію Байрак, Тишкевич називає її чудовою режисеркою і зізнається, що працювати з нею було в задоволенні.

У те, що режисерка змінить свою позицію, актриса не вірить, бо Байрак своїх помилок не визнає - не той характер.