"Вони діють": важкохвора Тишкевич розповіла про ефективність нового лікування

Українська актриса Катерина Тишкевич проходить складне лікування. Діагноз медики змогли поставити їй після багатьох років постійних обстежень. У артистки - нестерпний хронічний головний біль.

Як зараз справи у Тишкевича і чи діють препарати, які їй виписали, розповіли у ТСН.

Діагноз лікарі поставили зовсім недавно - після багаторічних обстежень, аналізів та неефективного лікування, Катерина дізналася, що вона страждає на соматоморфний головний біль. Такий біль виникає через порушення біохімії мозку внаслідок пологової травми.

Від такого захворювання Тишкевич страждає вже майже 8 років. За цей час її кілька разів обстежували, проводили аналізи, але діагноз не поставили.

Варто зазначити, що ще нещодавно актриса збиралася звернутися по допомогу до лікарів у Європі, але їй допомогли фахівці в Україні. Нині їй призначили комплекс лікування – медичні препарати та фізичне навантаження. Додатково вона відвідує психотерапевта.

Фото: instagram.com/mrsketrin

Вже зараз Тишкевич почала почуватися набагато краще - новий метод працює, і Катерина зізнається, що лікування діє. Вона стала більше гуляти та відпочивати, робити фотосесії.

Артистка зазначає, що таблетки, які вона зараз вживає, допомагають зменшити її біль. Допомагає і спілкування із психологом.

"Поки що на таблетках, але вони діють, це вже добре. Працюю з психологом, але дуже складно не стресувати, перебуваючи тут", - зазначає Тишкевич.

Фото: instagram.com/mrsketrin

Вона зізнається, що на зиму має плани - поїхати в іншу країну і трохи відволіктися.

"Думаю на зиму трохи себе перемістити в іншу країну... Отже, лікування триває", - додала Катерина.