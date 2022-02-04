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Тищенко снова выступал в Раде, но его никто не понял: "ви всі розумно.. і ми всі це розуміємо"

Автор: Людмила Жукова

Скандальный нардеп Николай Тищенко продолжает удивлять своими ляпами. На этот раз в Раде член партии "Слуга народа" не блистал красноречием, он едва мог связать два слова. Смысл в данной речи понять было очень сложно.

Видео с нардепом появилось в Telegram-канале Инсайдер.

Ниже мы приводим цитаты с выступления Тищенко. Есть ли в них смысл - решать вам.

"Вы все разумно, что... И мы это понимаем... Да, мы все разумно относимся к событию, и вы, девочка, которая улыбается сегодня во время войны, народный депутат, которая улыбается. Потому...

Киевляне не согласны, чтобы ими кто-то управлял, киевляне сегодня имеют желание жить в столице, которая является примером.

Чтобы сегодня мы видели ответы, слышали насчет тех, которые сегодня почему-то в Киеве есть. У нас столбики, которые сегодня не дают возможности парковаться киевлянам. Вы разрушаете бизнес сегодня. Вот какие настойчивые проблемы сегодня надо решать".

Смотрите видео с Тищенко.

Так, совсем недавно политик перепутал Рождество с Пасхой, и в своем поздравлении украинцев 7 января в конце обращения в сети написал "Христос Воскресе".

Напомним, ранее Николай Тищенко опозорился из-за незнания цен на продукты в Киеве - политик заявил, что покупает гречку по 12 гривен, а сало на Бессарабском рынке по 50 гривен.

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Николай Тищенко