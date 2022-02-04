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Тищенко знову виступав у Раді, але його ніхто не зрозумів: "ви всі розумно.. і ми всі це розуміємо"

Автор: Людмила Жукова

Скандальний нардеп Микола Тищенко продовжує дивувати своїми ляпами. Цього разу в Раді член партії "Слуга народу" не блищав красномовством, він ледве міг зв'язати два слова. Сенс в даній промові зрозуміти було дуже складно.

Відео з нардепом з'явилося в Telegram-каналі Інсайдер.

Нижче ми наводимо цитати з виступу Тищенка. Чи є в них сенс - вирішувати вам.

"Ви все розумно, що... І ми це розуміємо... Так, ми всі розумно ставимося до події, і ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни, народний депутат, яка посміхається. Того...

Кияни не згодні, щоб ними хтось керував, кияни сьогодні мають бажання жити в столиці, яка є прикладом.

Щоб сьогодні ми бачили відповіді, чули щодо тих, які сьогодні чомусь в Києві є. У нас стовпчики, які сьогодні не дають можливості паркуватися киянам. Ви руйнуєте бізнес сьогодні. Ось які наполегливі проблеми сьогодні треба вирішувати".

Дивіться відео з Тищенко.

Так, зовсім недавно політик переплутав Різдво з Великоднем, і у своєму привітанні українців 7 січня наприкінці звернення в мережі написав"Христос Воскрес".

Нагадаємо, раніше Микола Тищенко зганьбився через незнання цін на продукти у Києві - політик заявив, що купує гречку по 12 гривень, а сало на Бессарабському ринку по 50 гривень.

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Микола Тищенко