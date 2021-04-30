Тищенко встретился с президентом после своей скандальной вечеринки: "работай, Коля"

Скандальный нардеп Николай Тищенко, который устроил громкую вечеринку для жены в разгар карантина, встретился с президентом Владимиром Зеленским по поводу своего поступка.

Тищенко ответил журналисту, как отреагировал Зеленский на его выходку.

"Работай, Коля. Лучше всех работай", - бросил на ходу Тищенко.

Нардеп ушел от вопроса на тему, какое же решение приняла фракция "Слуга народа" по этому поводу, а также заплатил ли он штраф. Тищенко ни слова ни говоря покинул журналистов.

Отметим, что за вечеринку, которую устроил нардеп Николай Тищенко во время локдауна, штраф заплатит администрация отеля и ресторана. Сумма штрафа составляет 34 тысячи гривен.

К слову, 22 апреля на заседании партии "Слуга народа" обсудили скандал с Николаем Тищенко, который устроил громкое празднование дня рождения своей жены. Было принято решение, что Тищенко объяснит эту ситуацию на заседании политсовета "Слуги народа".

Сам Тищенко особо виноватым себя не считает. Он говорил, что все гости сделали ПЦР-тесты перед вечеринкой, а салют был совсем не в честь его жены.