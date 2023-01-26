Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)

Готель, де віщатиме Тищенко

Народний депутат віщатиме (тобто, як пише словник української мови, "говоритиме щось значне, важливе") у 4-зірковому готелі, який "має чудове розташування як для ділових поїздок, так і для туристів".

Він розташований у центрі міста, поряд з діловими районами.

Номер у готелі коштує близько чотирьох тисяч гривень за ніч (для двох дорослих).

Готель Novotel (фото: novotelbangkokploenchit.com)

Зауважимо, що на 10-му поверсі облаштовано відкритий басейн та фітнес-центр. І, звісно ж, готель надає послуги по проведенню різноманітних заходів і зустрічей: тут облаштовано 12 багатофункціональних залів. Найбільший з них може вмістити 240 людей і має площу 240 квадратних метрів.

Але чи назбирається така кількість охочих поспілкуватися з Тищенком? Можливо, нардеп орендує кімнату, яка має 20 "квадратів"...