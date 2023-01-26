Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)

Народний депутат Микола Тищенко поїхав у Таїланд, проігнорувавши заборону на виїзд за кордон для політиків і чиновників, яку раніше озвучив президент Володимир Зеленський.
У Бангкок одіозний парламентарій відправився для того, аби зустрітися там з українською громадою.
Подивіться, як виглядає готель Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, де Тищенко буде проводити івент.
Народний депутат віщатиме (тобто, як пише словник української мови, "говоритиме щось значне, важливе") у 4-зірковому готелі, який "має чудове розташування як для ділових поїздок, так і для туристів".
Він розташований у центрі міста, поряд з діловими районами.
Номер у готелі коштує близько чотирьох тисяч гривень за ніч (для двох дорослих).
Готель Novotel (фото: novotelbangkokploenchit.com)
Зауважимо, що на 10-му поверсі облаштовано відкритий басейн та фітнес-центр. І, звісно ж, готель надає послуги по проведенню різноманітних заходів і зустрічей: тут облаштовано 12 багатофункціональних залів. Найбільший з них може вмістити 240 людей і має площу 240 квадратних метрів.
Але чи назбирається така кількість охочих поспілкуватися з Тищенком? Можливо, нардеп орендує кімнату, яка має 20 "квадратів"...