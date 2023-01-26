Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)

Отель, где будет вещать Тищенко

Народный депутат будет вещать (то есть, как пишет словарь украинского языка, "будет говорить что-то значительное, важное") в 4-звездной гостинице, которая "имеет прекрасное расположение как для деловых поездок, так и для туристов".

Отель расположен в центре города рядом с деловыми районами.

Номер в отеле стоит около четырех тысяч гривен за ночь (для двух взрослых).

Отель Novotel (фото: novotelbangkokploenchit.com)

Отметим, что на 10 этаже обустроен открытый бассейн и фитнес-центр. И, конечно, гостиница предоставляет услуги по проведению разнообразных мероприятий и встреч: здесь обустроено 12 многофункциональных залов. Самый большой из них может вместить 240 человек и имеет площадь 240 квадратных метров.

Но собирается ли такое количество желающих пообщаться с Тищенко? Возможно, нардеп арендует комнату площадью 20 "квадратов"...