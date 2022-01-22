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Тищенко снова опозорился с поздравлением украинцев, в День Соборности "ополовинив" страну

Новина українською →
Суббота 22 января 2022 16:19
Тищенко снова опозорился с поздравлением украинцев, в День Соборности "ополовинив" страну Фото: Николай Тищенко, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Нардеп Николай Тищенко снова отличился с поздравлениями с праздником - в этот раз "слуга народа" оконфузился в День Соборности Украины 22 января, "ополовинив" территорию страны.

Позже политик заметил оплошность и исправил свой поздравительный пост в Facebook.

Впрочем, оригинал успел разойтись в сети, и сейчас гуляет на просторах интернета в виде скрина.

Так, сейчас на страничке Тищенко поздравление звучит так:

"С Днем Соборности Украины. Мы единое, сильное и независимое государство! Продолжаем сшивать Украину вместе".

Тищенко снова опозорился с поздравлением украинцев, в День Соборности &quot;ополовинив&quot; страну

Поздравительный пост Тищенко после коррекции (фото: скрин facebook.com/NikolayTishenko)

Но ранее в тексте присутствовала еще одна фраза между вторым и третьим предложением - "От Киева до Закарпатья". Таким образом скандальный нардеп почему-то "забыл" о целой второй половине территории Украины по левую сторону от Днепра.

Тищенко снова опозорился с поздравлением украинцев, в День Соборности &quot;ополовинив&quot; страну

Скрин удаленного поздравительного поста Тищенко (фото: t.me/BerezaJuice)

Стоит отметить, что странные поздравления Тищенко в праздничные и другие знаменательные дни становятся уже традицией. Так, совсем недавно политик перепутал Рождество с Пасхой, и в своем поздравлении украинцев 7 января в конце обращения в сети написал "Христос Воскресе".

Перед этим Тищенко выдал перл в День памяти жертв Чернобыльской катастрофы, заявив накануне даты в прямом эфире, что "26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа".

Что касается нынешнего поздравления с Днем Соборности, можно только предположить, что нардеп во время написания поста хотел напомнить о событии 1919 года, когда был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики (со столицей в Киеве) и Западно-Украинской Народной Республики (земли Закарпатья действительно входили в состав, а столицей ЗУНР был Львов). Только вот территория УНР охватывала тогда гораздо большие территории, которые ныне входят в состав других государств.

Тищенко снова опозорился с поздравлением украинцев, в День Соборности &quot;ополовинив&quot; страну

Пределы Украины, заявленные делегацией УНР на Парижской мирной конференции в 1919-20 гг (фото: Public Domain / uk.wikipedia.org)

Тищенко снова опозорился с поздравлением украинцев, в День Соборности &quot;ополовинив&quot; страну

"Карта Украины" Степана Рудницкого, опубликованная в 1918 году в Вене (фото: Public Domain / uk.wikipedia.org)

Напомним, ранее Николай Тищенко опозорился из-за незнания цен на продукты в Киеве - политик заявил, что покупает гречку по 12 гривен, а сало на Бессарабском рынке по 50 гривен.

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День соборности Украины Николай Тищенко
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