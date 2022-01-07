Нардеп Николай Тищенко опозорился с поздравлением с Рождеством: у него Христос воскрес

Скандальный нардеп Николай Тищенко снова опозорился. На этот раз член партии "Слуга народа" поздравил украинцев с Рождеством, но в конце добавил, что Христос воскрес.

Тищенко опубликовал колядку, но в конце нее написал "Христос Воскресе", то есть перепутал Рождество с Пасхой.

Такой поздравительный пост провисел приблизительно два часа, но потом его исправили. В тексте появилась новая колядка и в конце все-таки написали, что "Христос народився". Фотография Тищенко с сыном не поменялась.

Місяченько бравий виглянув з-за хмари,

Зірким оком кинув аж за небокрай –

Зіроньку маленьку випустив з кошари:

Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!

Спалахнула зірка, небо освітила,

Українську землю, місто і село…

Радісну новину людям сповістила:

Христос народився! Славіте Його!

Николай Тищенко снова оскандалился (фото: facebook.com/NikolayTishenko)

Напомним, что Тищенко запомнился украинцам своим известным перлом в День памяти жертв Чернобыльской катастрофы.

"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа", — сказал Тищенко в прямом эфире.

После этого он призвал украинцев "поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы".