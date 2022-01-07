Нардеп Николай Тищенко опозорился с поздравлением с Рождеством: у него Христос воскрес
Скандальный нардеп Николай Тищенко снова опозорился. На этот раз член партии "Слуга народа" поздравил украинцев с Рождеством, но в конце добавил, что Христос воскрес.
Поздравление он опубликовал на Facebook.
Тищенко опубликовал колядку, но в конце нее написал "Христос Воскресе", то есть перепутал Рождество с Пасхой.
Такой поздравительный пост провисел приблизительно два часа, но потом его исправили. В тексте появилась новая колядка и в конце все-таки написали, что "Христос народився". Фотография Тищенко с сыном не поменялась.
Місяченько бравий виглянув з-за хмари,
Зірким оком кинув аж за небокрай –
Зіроньку маленьку випустив з кошари:
Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!
Спалахнула зірка, небо освітила,
Українську землю, місто і село…
Радісну новину людям сповістила:
Христос народився! Славіте Його!
Николай Тищенко снова оскандалился (фото: facebook.com/NikolayTishenko)
Напомним, что Тищенко запомнился украинцам своим известным перлом в День памяти жертв Чернобыльской катастрофы.
"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа", — сказал Тищенко в прямом эфире.
После этого он призвал украинцев "поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы".
Как мы ранее писали, Тищенко обматюкал нардепа в Трускавце на глазах у журналистов.