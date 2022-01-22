Тищенко знову зганьбився з привітанням українців, у День Соборності "ополовинивши" країну

Нардеп Микола Тищенко знову відзначився з привітаннями зі святом - цього разу "слуга народу" осоромився у День Соборності України 22 січня, "ополовинивши" територію країни.

Пізніше політик помітив помилку і виправив свій вітальний пост у Facebook .

Втім, оригінал встиг розійтися мережею, і зараз гуляє на просторах інтернету у вигляді скріна.

Так, зараз на сторінці Тищенка привітання звучить так:

"З Днем Соборності України. Ми єдина, сильна та незалежна держава! Продовжуємо зшивати Україну разом".

Вітальний пост Тищенка після корекції (фото: скрін facebook.com/NikolayTishenko)

Але раніше в тексті була присутня ще одна фраза між другим і третім реченням - "Від Києва до Закарпаття". Таким чином скандальний нардеп чомусь "забув" про цілу другу половину території України ліворуч від Дніпра.

Скрін віддаленого вітального посту Тищенка (фото: t.me/BerezaJuice)

Варто зазначити, що дивні привітання Тищенка у святкові та інші знаменні дні стають вже традицією. Так, зовсім недавно політик переплутав Різдво з Великоднем, і у своєму привітанні українців 7 січня наприкінці звернення в мережі написав "Христос Воскрес".

Перед цим Тищенко видав перл у День пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи, заявивши напередодні дати в прямому ефірі, що "26 квітня буде свято, дуже велике, дуже важливе свято. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа".

Що стосується нинішнього привітання з Днем Соборності, можна тільки припустити, що нардеп під час написання поста хотів нагадати про подію 1919 року, коли був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки (зі столицею у Києві) та Західно-Української Народної Республіки (землі Закарпаття дійсно входили до складу, та столицею ЗУНР був Львів). Тільки от територія УНР охоплювала тоді набагато більші території, які нині входять до складу інших держав.

Межі України, заявлені делегацією УНР на Паризькій мирній конференції в 1919-20 рр. (фото: Public Domain / uk.wikipedia.org)

"Карта України" Степана Рудницького, опублікована в 1918 році у Відні (фото: Public Domain / uk.wikipedia.org)