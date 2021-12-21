Типичная ошибка при варке яиц делает их вредными: запомните простое правило

Казалось, что может быть проще вареных яиц? Но и тут есть нюансы, забывая о которых мы можем поплатиться плохим самочувствием.
Какая типичная ошибка при варке яиц может сделать их вредными - читайте ниже в нашем материале Styler.
Блогер в Tik-Tok под ником LifeTipSing показала, что происходит при неправильном приготовлении продукта.
Распространенная ошибка связана с температурой воды, в которую кладут яйца. Многие погружают их в уже кипящую воду, что приводит к образованию на желтке сине-зеленого налета.
Оказывается, что такой эффект дает сульфид железа. Так что поедание таких яиц чревато энтеритом - воспалением в области тонкого кишечника.
Положите их в холодную воду с добавлением туда небольшого количества соли. Варите их после закипания воды 8 минут, затем оставьте в этой же воде еще на пять минут. Только после этого переместите в холодную воду.
По этой причине яйца нужно класть в холодную воду, предварительно посолив ее. Потом нужно подождать примерно 8 минут, а после выключения надо подержать в этой же воде еще 5 минут. Только после этого яйца можно переместить в холодную воду.
Безопасно ли яйцо, можно определить по цвету желтка - он должен быть оранжево-желтым.
Скрин: слева - неправильно сваренное яйцо, справа - правильно
Яйца богаты витаминами A, D, E и K, а также нужными для работы сердца жирными кислотами омега-3.
Исключение из рациона такого источника белка, как яйца, может снизить эффективность тренировок, если вы занимаетесь спортом. Ведь яйца содержат лейцин, аминокислоту, важную для синтеза мышечной массы, которая сокращается с возрастом.
Ранее мы писали также, что произойдет с организмом, если отказаться от употребления яиц.
Также врач назвала овощ, который нужно есть с кожурой.